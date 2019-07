Polizeieinsatz auf A33 in Niedersachsen - 55-Jähriger wird aggressiv

Betrunkener Maserati-Fahrer schläft auf Abfahrt zu Autobahnparkplatz ein

Osnabrück (AFP) - Für ein Nickerchen hat ein betrunkener 55-jähriger Maserati-Fahrer mitten auf der Abfahrt zu einem Autobahnparkplatz in Niedersachsen angehalten. Wie die Polizei in Osnabrück am Freitag mitteilte, entdeckten von Zeugen alarmierte Beamte den Mann dort am Donnerstagmorgen auf der A33 bei Hilter schlafend auf dem Fahrersitz. Sein Oberklassefahrzeug blockierte den Verzögerungsstreifen. Während des Polizeieinsatzes gebärdete er sich zudem zunehmend aggressiv und wurde ausfallend.

Die Beamten beschlagnahmten Auto und Führerschein und brachten den 55-Jährigen zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik. Dabei beleidigte er die Polizisten und griff sie sogar tätlich an. Zudem versuchte er, die Beamten mit der Aussicht auf alkoholische Getränke zu bestechen.

Nach seiner Entlassung randalierte der Mann außerdem noch auf dem Krankenhausgelände und beleidigte auch Mitarbeiter der Klinik. Die Polizisten erteilten ihm einen Platzverweis. Er wird sich wegen diverser Delikte verantworten müssen, darunter Trunkenheit im Straßenverkehr, Bestechung und Widerstand gegen Polizeibeamte.