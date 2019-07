Bundespolizei bringt 26-Jährigen in Ausnüchterungszelle

Betrunkener versteckt sich auf Flucht vor der Polizei unter einer Lokomotive

Münster (AFP) - Ein gefährliches Versteck hat sich ein betrunkener Mann im Münsterland auf der Flucht vor der Polizei ausgesucht: Der 26-Jährige legte sich im Bahnhof von Greven unter die Lokomotive eines stehenden Zuges, wie die Bundespolizei am Mittwoch in Münster mitteilte. Reisende hatten zuvor Alarm geschlagen, weil der Mann völlig betrunken über die Gleise in dem Bahnhof getorkelt war.

Abzeichen der Bundespolizei © AFP

Polizisten zogen den sich heftig wehrenden Mann unter der Lokomotive hervor und brachten ihn in eine Ausnüchterungszelle. Wegen des Betrunkenen im Bahnhof von Greven musste die Bahnstrecke von Münster nach Rheine am Dienstagabend kurzzeitig gesperrt werden. Der 26-Jährige dürfte sich nun mit Strafanzeigen unter anderem wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Beleidigung auseinandersetzen müssen.