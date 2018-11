Beamte sprechen von "Bedrohungslage" - Auch Spezialkräfte im Einsatz

Bewaffneter Mann in Bochumer Tankstelle löst Großeinsatz der Polizei aus

Bochum (AFP) - Ein bewaffneter Mann in einer Tankstelle hat am Montagmorgen in Bochum einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. In der Tankstelle im Stadtteil Langendreer halte sich "ein bewaffneter Täter auf, außerdem eine Angestellte", teilte die Polizei im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Es handele sich um eine "Bedrohungslage".

Polizeieinsatz in Bochum © AFP

Die Tankstelle wurde demnach durch starke Kräften umstellt, auch Spezialeinsatzkräfte sind im Einsatz. Die Lage sei "stabil", berichtete die Polizei weiter.