Musiker-Paar feiert auf "Everything is Love" seine Beziehung

Beyoncé und Jay-Z veröffentlichen überraschend gemeinsames Album

New York (AFP) - Das berühmte Musiker-Paar Beyoncé und Jay-Z hat überraschend ein gemeinsames Album veröffentlicht. Die Pop-Diva und der Rapper kündigten das Album mit dem Namen "Everything is Love" am Samstagabend bei einem Konzert in London an - direkt danach erschien es exklusiv beim Musikstreamingdienst Tidal, der seit 2015 Jay-Z gehört.

Beyoncé und Jay-Z bei einem Auftritt im US-Wahlkampf 2016 © AFP

Bei dem weitaus bekannteren Streamingdienst Spotify ist das Album nicht verfügbar. Beyoncé lässt sich in einem der Songs beleidigend über Spotify aus.

Vor allem feiern die beiden mit dem neuen Album aber ihr Ehe-Glück und ihre Leidenschaft. Musikalisch vereint es den für Beyoncé typischen warmen Soul mit Hip Hop, für den Jay-Z bekannt ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden gemeinsame Songs veröffentlichen. In den vergangenen Jahren hatten Beyoncé und Jay-Z allerdings vor allem mit den Problemen in ihrer Beziehung Schlagzeilen gemacht, die sie jeweils in ihrer Musik verarbeiteten. Beyoncé warf Jay-Z auf ihrem Album "Lemonade" von 2016 Seitensprünge vor, Jay-Z entschuldigte sich daraufhin auf seinem Album "4:44" für seine Untreue. Die Superstars haben drei gemeinsame Kinder.