Beyoncé verhilft Louvre zu neuem Besucherrekord

Paris (AFP) - Beyoncé und Jay Z als Botschafter des Louvre: Den beiden Musikstars sei es mitzuverdanken, dass das berühmte Pariser Museum im vergangenen Jahr einen Besucherrekord verzeichnete, sagte sein Direktor Jean-Luc Martinez am Donnerstag dem Rundfunksender "France Info". Das Powerpaar hatte im vergangenen Jahr zu seinem Song "Apeshit" einen Videoclip aus dem Louvre veröffentlicht.

Beyoncé und Jay-Z bei einem Auftritt im US-Wahlkampf 2016 © AFP

Insgesamt 10,2 Millionen Menschen besuchten den Louvre im vergangenen Jahr, 25 Prozent mehr als 2017, sagte Martinez der Nachrichtenagentur AFP. So viele Besucher habe es "wahrscheinlich noch nie zuvor in der Geschichte der Kunstmuseen" gegeben, fügte er hinzu.

Ein Grund dafür sei neben dem Videoclip auch die Eröffnung des Louvre-Ablegers im November 2017 in Abu Dhabi gewesen, sagte Martinez: "Der Beyoncé-Clip und die Eröffnung in Abu Dhabi haben dazu geführt, dass Menschen in der ganzen Welt über den Louvre sprachen." Die rund 60 Millionen Euro teure Neugestaltung des Eingangbereichs habe dem altehrwürdigen Kunsttempel geholfen, den Besucherandrang besser zu beherrschen.

Martinez nannte auch die steigenden Touristen-Zahlen in Paris als einen wichtigen Grund für den Besucherrekord. Nach einer Reihe von Terroranschlägen in Paris waren die Besucherzahlen des Louvre deutlich zurückgegangen. Der bisherige Rekord geht auf das Jahr 2012 zurück, er lag damals bei 9,7 Millionen Besuchern. 2017 besuchten 8,1 Millionen Menschen das Pariser Museum.