Kuscheliger Flynn sticht Windhündin und Riesenschnauer aus

Bichon Frisé gewinnt Hunde-Wettbewerb in New York

New York (AFP) - Ein flauschiger und perfekt frisierter Bichon Frisé ist bei der traditionsreichen Westminster-Hundeschau in New York zum Hund des Jahres gekürt worden. Der kuschelige Flynn setzte sich in der Endrunde am Dienstag gegen sechs Konkurrenten durch, darunter die Windhündin Lucy und den Riesenschnauzer Ty.

Flynn, ein Bichon Frisé, ist der Sieger der Westminister-Hundeschau in New York © AFP

"Es fühlt sich ein bisschen unwirklich an. Es ist einfach magisch", sagte Flynns Herrchen Bill McFadden. Benannt hat er den putzigen Vierbeiner nach Billy Flynn, einem zwielichtigen Anwalt in dem Musical "Chicago". An der Schau im Madison Square Garden nahmen in diesem Jahr 2800 reinrassige Hunde teil.