Als "Vorsichtsmaßnahme" zum Orthopäden gebracht

Biden verletzt sich beim Spielen mit Schäferhund

Washington (AFP) - Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat sich beim Spielen mit seinem Hund verletzt. Biden sei beim Spielen mit seinem Schäferhund Major ausgerutscht und habe sich dabei den Knöchel verrenkt, teilte sein Büro am Sonntag mit. Demnach ereignete sich der Unfall bereits am Samstag. Der 78-Jährige sollte am Sonntagnachmittag (Ortszeit) "als Vorsichtsmaßnahme" von einem Orthopäden untersucht werden.

Schäferhund Champ gehört seit 2008 zu Bidens Familie © AFP

Major ist ein ausgebildeter Rettungshund. Den Schäferhund holten Biden und seine Frau Jill 2018 aus dem Tierheim. Major wird nach Angaben des Biden-Teams der erste Rettungshund im Weißen Haus sein. Der Demokrat besitzt einen weiteren Schäferhund: Champ ist seit 2008 bei den Bidens.

Hunde im Weißen Haus haben eine lange Tradition. Barack Obama hatte den Portugiesischen Wasserhund Bo, George W. Bush den Scottish Terrier Barney, Bill Clinton den schokoladenfarbenen Labrador Buddy. Donald Trump ist der erste US-Präsident seit mehr als einem Jahrhundert ohne Hund.

Biden soll am 20. Januar als neuer US-Präsident vereidigt werden.