Bienenschwarm auf Cockpit-Scheibe sorgt für stundenlange Flugverspätung

Neu Delhi (AFP) - Ein angriffslustiger Bienenschwarm hat in Indien für die stundenlange Verzögerung eines Fluges gesorgt. Der Schwarm landete kurz vor dem für Sonntag geplanten Start in der ostindischen Metropole Kolkata auf der Scheibe des Cockpits, wie die Behörden mitteilten. Das Bodenpersonal versuchte daraufhin, die Bienen zu verscheuchen, um den Piloten klare Sicht zu verschaffen. Doch die Insekten griffen an und stachen das Bodenpersonal.

Auch der Versuch, den Bienenschwarm mit den Scheibenwischern zu entfernen, schlug fehl. Das Flughafenpersonal setzte daraufhin "Plan B" in Kraft, die Bienen mit einem Wasserstrahl zu entfernen. Dazu rückten eigens mehrere Löschfahrzeuge an. Nach ihrem knapp einstündigen Einsatz war die Cockpit-Scheibe endlich wieder frei, wie Flughafenvertreter Kaushik Bhattcharya der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Der Air-India-Flug nach Agartala im Nordosten Indiens hob schließlich mit dreieinhalb Stunden Verspätung ab. Von dem kuriosen Zwischenfall waren 136 Passagiere betroffen, darunter der Informationsminister von Bangladesch.

Wenn eine Bienenkönigin einen bestehenden Bienenstock verlässt, um einen neuen Stock zu gründen, wird sie von tausenden Arbeiterbienen begleitet. So ein Schwarm ist nicht einfach von seiner Mission abzubringen, wie der Vorfall in Indien zeigte.