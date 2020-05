Story um Entführung von Präsidententochter soll im Juni 2021 erscheinen

Bill Clinton schreibt seinen zweiten Krimi mit Bestsellerautor Patterson

New York (AFP) - Der frühere US-Präsident Bill Clinton schreibt gemeinsam mit Bestsellerautor James Patterson an seinem zweiten Krimi. Er sei begeistert, wieder mit Clinton arbeiten zu können, schrieb Patterson am Donnerstag im Kurzmitteilungsdienst Twitter bei der Ankündigung des Buches. Das Duo hatte 2018 gemeinsam den Thriller "The President is Missing" herausgebracht, der sich mehr als drei Millionen Mal verkaufte.

Bill Clinton beim Signieren seines ersten Krimis © AFP

Im neuen Buch "The President's Daughter" geht es um die Entführung einer US-Präsidententochter. Der Krimi soll im Juni kommenden Jahres in den USA erscheinen. Clinton hat bereits mehrere Bücher veröffentlicht, darunter seine 2004 veröffentlichten Memoiren "Mein Leben". Seine Tochter Chelsea Clinton schrieb mehrere Kinderbücher.

Patterson schrieb zahlreiche Bestseller wie die "Women's Murder Club"-Reihe und gehört zu den bestverdienenden Autoren der Welt. Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" schätzt sein Vermögen auf umgerechnet 86 Millionen Euro.