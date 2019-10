Geberkonferenz in Lyon will 14 Milliarden US-Dollar einsammeln

Bill Gates und Bono werben um Spenden gegen Aids und Malaria

Lyon (AFP) - Microsoft-Gründer Bill Gates und U2-Sänger Bono haben in Frankreich für Spenden zum Kampf gegen Aids, Malaria und Tuberkulose geworben. Gates kündigte bei einer Konferenz in Lyon 700 Millionen US-Dollar (umgerechnet knapp 640 Millionen Euro) von seiner Stiftung an. Auch Frankreich will seine Hilfen aufstocken, wie Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag bekanntgab. Insgesamt werden für die kommenden drei Jahre Zusagen in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar erhofft.

Sammeln Spenden gegen Aids und Malaria: der irische U2-Sänger Bono (2.v.li.) und Bill Gates (re.) bei der Konferenz in Lyon © AFP

Veranstaltet wird die Konferenz vom Globalen Fonds, einer Organisation mit Sitz in Genf, die sich seit 2002 für den weltweiten Kampf gegen Epidemien einsetzt. Der französische Präsident Macron kündigte als Schirmherr in Lyon eine Aufstockung der nationalen Mittel um 15 Prozent an. Zuletzt belief sich der französische Beitrag auf rund 1,1 Milliarden US-Dollar.

"Ich lasse niemanden aus dem Saal, solange die 14 Milliarden nicht erreicht sind", sagte Macron zu den 700 Delegierten aus aller Welt. Bill Gates betonte: "Jeder Dollar, Euro oder Yen und jedes Pfund ist extrem nützlich."

Deutschland ist viertgrößter Geldgeber des Globalen Fonds nach den USA, Großbritannien und Frankreich. Die Bundesregierung hat für den Zeitraum 2017 bis 2019 nach Angaben des Fonds mehr als 940.000 Dollar zugesagt.

Die Organisation unterstützt die Prävention und Behandlung von Aids, Tuberkulose und Malaria in mehr als hundert Ländern. Weltweit sterben an diesen Krankheiten jährlich fast drei Millionen Menschen.