Auch Parfumkunst aus dem südfranzösischem Grasse auf Liste aufgenommen

Blaudruck wird Immaterielles Kulturerbe der Unesco

Bonn (AFP) - Das bei der Herstellung von Trachten eingesetzte Handwerk des Blaudrucks steht ab sofort auf der Unesco-Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Die gemeinsame Nominierung von Deutschland, Österreich, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Ungarn sei erfolgreich gewesen, teilte die Deutsche Unesco-Kommission am Mittwoch in Bonn mit. Insgesamt erkannte die Unesco 16 lebendige Traditionen an, darunter auch die Parfumkunst aus dem südfranzösischen Grasse.

Utensilien aus einer Blaudruck-Werkstatt © AFP

Blaudruck ist ein sogenanntes Reservedruckverfahren, das etwa auf Leinen, Baumwolle oder Seide angewandt wird. Jede Blaudruckwerkstatt hat ein eigenes, meist als Betriebsgeheimnis gehütetes Rezept für die Herstellung des Reservemittels. Die Blaudruckwerkstätten sind meist Familienbetriebe, die seit Generationen bestehen. Nach Angaben der Deutschen Unesco-Kommission praktizieren nur noch zwölf Betriebe in Deutschland und 15 in weiteren europäischen Ländern diese Kulturform der Textilveredelung.

Mit der Aufnahme des Blaudrucks in das Immaterielle Kulturerbe verbinde sie die Hoffnung, "dass diese traditionelle Technik erhalten bleibt und in der Verbindung mit neuen Techniken kreativ genutzt wird", erklärte die Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, Maria Böhmer.

Der Präsident der Kultusministerkonferenz, Helmut Holter, erklärte, die zahlreichen Motive der handwerklich-künstlerischen Werke der Blaudrucker spiegelten die lokale und regionale Vielfalt in Deutschland auf beeindruckende Weise wider.

Das Welterbekomitee der UN-Kulturorganisation entschied bei seiner Tagung auf Mauritius zudem, die Parfumkunst aus der Stadt Grasse in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufzunehmen. Diese decke drei Aspekte ab, erklärte die Unesco: "Die Züchtung der Duftpflanzen, das Wissen über Rohstoffe und deren Umwandlung sowie die Kunst, den Duft zusammenzusetzen."

Mit dem Label "Unesco" könnte die jahrhundertealte Parfumwirtschaft in Grasse einen Schub bekommen. Die Stadt in der Provence erhofft sich einen besseren Schutz der Felder, auf denen Duftpflanzen wie Jasmin und Nachthyazinthen wachsen, und mehr Unterstützung für die Bauern des Sektors. Seit Jahrzehnten kämpfen diese gegen die Konkurrenz von anderen Produktionsstandorten und gegen preisgünstigere Synthetik-Parfums. In Grasse wird seit dem 16. Jahrhundert Parfum hergestellt.

Das Welterbe-Komitee berät seit Montag in Port-Louis auf Mauritius über Neuzugänge auf der Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Dazu zählen seit Mittwoch neben dem Blaudruck und der Parfumkunst aus Grasse unter anderem auch das Fest von Las Parrandas im Zentrum von Kuba, die Volksmärchen und Musik in Aserbaidschan, Kasachstan und der Türkei sowie ein Volkslied aus dem kroatischen Medimurje. Bereits am 26. November war die gemeinsame Nominierung des traditionellen Wrestlings von Nord- und Südkorea angenommen worden.

Als dringend erhaltungsbedürftig stufte der Unesco-Ausschuss sieben Kulturformen ein, darunter das Schattenspiel in Syrien, den traditionellen Gruppentanz in Yalli in Aserbaidschan sowie drei Übergangsriten der Jungen und Männer der Maasai-Gemeinschaft in Kenia.

Die Unesco-Liste des Immateriellen Kulturerbes enthält über 400 Titel aus Bereichen wie Tanz, Theater, Musik und Handwerk. Anders als bei der Welterbe-Liste der Unesco für Kultur- und Naturstätten geht es um traditionelles Wissen, das von Gemeinschaften in aller Welt weitergegeben wird. Mit der "Liste des dringend erhaltungsbedürftigen Immateriellen Kulturerbes" macht die Unesco auf verschwindendes Wissen und Können aufmerksam. Ihre Beratungen dauern noch bis Samstag an.