Wetterdienst zählt im Mai die meisten Einschläge seit knapp 20 Jahren

Blitz-Rekord in Frankreich

Paris (AFP) - Potzblitz! In Frankreich hat es im Monat Mai so oft geblitzt wie seit fast 20 Jahren nicht mehr. Der Wetterdienst Météo France zählte nach Angaben vom Donnerstag mehr als 155.000 Einschläge. Das waren mit Abstand die meisten seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2000.

Orages sur Paris le 30 mai 2018 © AFP

"Die Gewitter sind nicht wegen ihrer Stärke so ungewöhnlich, sondern weil sie so früh kommen", sagte der Meteorologe Patrick Galois. "Normalerweise beobachten wir solche Ereignisse erst im Laufe des Sommers." Den bisherigen Rekord hielt laut dem Wetterdienst der Mai 2009 mit 84.000 Einschlägen, also nur gut halb so viele wie in diesem Mai.

Insbesondere die französischen Weinbauern klagen über die Folgen der Gewitter. In den Anbaugebieten Champagne, Bordeaux und Cognac richteten die Unwetter schwere Schäden an. In vielen Regionen rückte die Feuerwehr zudem zu Noteinsätzen aus - ähnlich wie zuletzt im Westen Deutschlands.