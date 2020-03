17-minütige Ballade über Ermordung von John F. Kennedy veröffentlicht

Bob Dylan überrascht Fans mit erstem Originalsong seit acht Jahren

New York (AFP) - US-Folksänger Bob Dylan hat seine Fans mit seinem ersten Originalsong seit acht Jahren überrascht. Der 78-jährige Musik-Poet veröffentlichte in der Nacht zum Freitag "Murder Most Foul", eine 17-minütige Ballade über die Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy im Jahr 1963.

Bob Dylan im Jahr 1981 © AFP

"Das ist ein unveröffentlichter Song, den wir vor einer Weile aufgenommen haben und den Ihr interessant finden könntet", schrieb der Songwriter auf seiner Website. "Passt auf Euch auf, bleibt vorsichtig, und möge Gott bei Euch sein."

In dem Lied singt Dylan begleitet von Klavier und Streichern über das Attentat auf Kennedy im texanischen Dallas im November 1963 und die Gegenkultur der 60er Jahre. Es ist sein erster Originalsong seit der Veröffentlichung seines Albums "Tempest" im Jahr 2012. Seitdem hatte die 2016 mit dem Literaturnobelpreis geehrte Musikikone aber mehrere Cover-Alben veröffentlicht.