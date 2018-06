Missgeschick bei French-Open-Spiel gegen Alexander Zverev

Bosnischer Tennis-Profi Dzumhur rempelt Balljungen versehentlich zu Boden

Paris (AFP) - Dieses Spiel wird einem Balljungen bei den French Open in Paris in Erinnerung bleiben: Beim Match zwischen dem Bosnier Damir Dzumhur und dem Deutschen Alexander Zverev stieß Dzumhur am Freitag so heftig mit dem Jungen zusammen, dass dieser zu Boden stürzte und erst einmal auf dem Sandplatz liegen blieb. Dzumhur entschuldigte sich bei dem Balljungen und half ihm schnell wieder hoch, das Publikum applaudierte.

Dzumhur (l.) half dem Balljungen hoch © AFP

Der bosnische Tennis-Profi hatte einen von seinem Schläger abgeprallten Ball selbst wieder einfangen wollen, ohne zu merken, dass der Balljunge mit dem selben Ziel los gespurtet war. Dabei stieß der Junge mit dem Kopf gegen Dzumhurs Schulter. Bevor der Balljunge den Platz verließ, machte er mit gerecktem Daumen deutlich, dass er den Zusammenprall gut überstanden hat. Das Spiel zwischen Dzumhur und Zverev endete nach fünf Sätzen mit einem Sieg für den Deutschen.