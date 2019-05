Erster gemeinsamer Auftritt in Tarantinos neuem Film

Brad Pitt und Leonardo DiCaprio wollen wieder zusammenarbeiten

Cannes (AFP) - Die beiden US-Superstars Brad Pitt und Leonardo DiCaprio hoffen nach ihrem ersten gemeinsamen Auftritt im neuen Film von Star-Regisseur Quentin Tarantino auf weitere gemeinsame Projekte. "Es war sehr einfach, mit Brad zusammenzuarbeiten", sagte DiCaprio am Mittwoch bei einer Pressekonferenz für "Once Upon a Time... in Hollywood" beim Filmfestival in Cannes. Pitt ergänzte: "Es war auch sehr unterhaltsam, wir haben viel gelacht." Er hoffe, "dass wir das noch einmal machen können".

Pitt (v.l.), DiCaprio und Tarantino in Cannes © AFP

Tarantinos neuester Film vereint die beiden Filmstars zum ersten Mal auf der Kinoleinwand. Beide standen allerdings bereits für andere Streifen des Star-Regisseurs vor der Kamera: Pitt in "Inglourious Basterds" und DiCaprio in "Django Unchained". In dem Drama "Once Upon a Time... in Hollywood" über die grausamen Morde der Manson-"Familie" Ende der 1960er Jahre spielen die beiden nun die Hauptdarsteller.

Tarantinos Film gilt als einer der Favoriten für die Goldene Palme - 25 Jahre nach der Auszeichnung für "Pulp Fiction". Kritiker lobten "Once Upon a Time... in Hollywood" als einen seiner besten Filme seit Jahren.