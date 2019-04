Dach der berühmten Kirche steht in Flammen

Brand in Pariser Kathedrale Notre-Dame ausgebrochen

Paris (AFP) - In der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris ist ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben eines AFP-Journalisten wurde ein Teil des Dachs am Montagabend von riesigen Flammen zerstört. Eine dichte Wolke gelblichen Rauchs schraubte sich in den Himmel.

Brand in Pariser Kathedrale Notre-Dame ausgebrochen © AFP

Der Feuerwehr und einem Sprecher von Notre-Dame zufolge brach der Brand gegen 18.50 Uhr auf dem Dachboden der Kathedrale aus. Sie wird zur Zeit aufwändig restauriert. Laut Feuerwehr könnte der Brand mit den Arbeiten zusammenhängen.

Notre Dame gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten der französischen Hauptstadt, jedes Jahr besuchen rund 13 Millionen Menschen die Kathedrale.