Ehepaar posiert vier Jahre nach Heirat endlich auch in São Paulo für Fotografen

Brasilianer reisen für Hochzeitsfotos um die ganze Welt

São Paulo (AFP) - Für ihre Hochzeitsfotos reisen zwei Brasilianer um die ganze Welt : Nach Fototerminen in Europa, Nahost und Australien haben der 52-jährige Ademir Avelino und seine 45-jährige Frau Glaucia Sudan endlich auch in ihrer Heimatstadt São Paulo für einen Fotografen posiert. Kurz vor dem brasilianischen Valentinstag am Dienstag winkten sie in Brautkleid und schwarzem Anzug Fußgängern und Autofahrern auf der berühmten Avenida Paulista zu.

Ademir Avelino und Glaucia Sudan auf der Avenida Paulista in São Paulo © AFP

Geheiratet haben Avelino und Sudan schon 2014. Bei ihrer Hochzeit in São Paulo ließen sie aber keine Fotos machen, was sie später bedauerten. Dafür haben sie im Urlaub jetzt immer ihre Hochzeitskleider im Gepäck.

"Es ist zu einem Hobby geworden", sagt Sudan. "Wo immer wir hinfahren, halten wir uns einen Tag für Fotoaufnahmen frei." Ihre Fotos veröffentlichen Avelino und Sudan, die beide als Unternehmensberater arbeiten, auf Facebook und Instagram.