Krankenschwester in São Paulo erhält als erste Bürgerin Impfung

Brasilianische Behörden erteilen zwei Corona-Impfstoffen Notfallzulassung

Brasília (AFP) - In Brasilien ist die Impfkampagne gegen das neuartige Coronavirus angelaufen. Zwei Impfstoffe erhielten am Sonntag eine Notfallzulassung, wie die Aufsichtsbehörde Anvisa mitteilte. Sie gab grünes Licht für das Vakzin des britisch-schwedischen Pharmaunternehmens AstraZeneca und erlaubte den Einsatz des chinesischen Impfstoffs CoronaVac.

Brasilien verzeichnet fast 210.000 Corona-Tote © AFP

Als erste Brasilianerin wurde am Sonntag eine Krankenschwester in São Paulo gegen Corona geimpft. Die 54-Jährige erhielt die Injektion im Beisein des Gouverneurs des Bundesstaates São Paulo, João Doria. Zum Start der Impfkampagne ist in Brasilien zunächst nur das vom chinesischen Hersteller Sinovac in Zusammenarbeit mit dem brasilianischen Institut Butantan entwickelte Mittel CoronaVac verfügbar.

Mit fast 210.000 Toten ist Brasilien nach den USA das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt. Der rechtsextreme Präsident Bolsonaro, der wegen seines Krisenmanagements seit Monaten in der Kritik steht, hat die Gefahr durch das Virus stets heruntergespielt und zuletzt auch immer wieder Zweifel an Impfungen geäußert.