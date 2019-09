Polizei spricht sich für Anklage aus

Brasilianische Ermittler werfen angeblichem Neymar-Opfer Erpressung vor

São Paulo (AFP) - Das brasilianische Model, das Fußballstar Neymar der Vergewaltigung beschuldigt hatte, soll nach Empfehlung der Polizei wegen versuchter Erpressung und Verleumdung angeklagt werden. Die Ermittlungen hätten Hinweise auf diese Straftaten ergeben, erklärte die Polizei am Dienstag. Ein Richter muss nun über eine Anklageerhebung entscheiden.

Neymar © AFP

Das Model hatte Neymar vorgeworfen, sie im Mai bei einem Treffen in einem Hotel in Paris vergewaltigt zu haben. Der 27-jährige Stürmerstar wies die Vorwürfe zurück und sprach von einvernehmlichem Sex. Ein Ermittlungsverfahren gegen Neymar wurde im vergangenen Monat aus Mangel an Beweisen eingestellt.