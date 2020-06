Zahl der Todesopfer auf mehr als 38.000 gestiegen

Brasilianische Regierung veröffentlicht wieder vollständige Corona-Statistik

Brasília (AFP) - Nach massiver Kritik hat die brasilianische Regierung wieder eine vollständige Statistik zu den Corona-Infektionen und den Todeszahlen im Land veröffentlicht. In den vergangenen 24 Stunden seien 1272 Infizierte gestorben, die Gesamtzahl der Sterbefälle habe sich damit auf 38.406 erhöht, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit.

Friedhof in Manaus, auf dem viele Corona-Opfer beerdigt sind © AFP

Am Freitag hatte die Regierung des ultrarechten Staatschefs Jair Bolsonaro die bisherige Vorgehensweise bei der Veröffentlichung der Corona-Zahlen geändert, um nach eigenen Aussagen eine neue Methodik anzuwenden. Kritiker warfen Bolsonaro daraufhin vor, er wolle das tatsächliche Ausmaß der Pandemie verschleiern. Das oberste Gericht urteilte am Montag, die Regierung müsse zum alten Format zurückkehren.

Brasilien ist inzwischen das Land mit der weltweit dritthöchsten Zahl an Corona-Toten. Bei der Zahl der erfassten Infektionsfälle liegt Brasilien hinter den USA an der zweiten Stelle. Bis Dienstag wurden im größten und bevölkerungsreichsten lateinamerikanischen Land laut Gesundheitsministerium mehr als 739.000 Ansteckungsfälle gezählt. Experten vermuten, dass die Zahl der Infektionen allerdings deutlich höher ist, da es in Brasilien relativ geringe Ressourcen für Tests gibt.

Bolsonaro hatte die von dem Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 in der Vergangenheit als "kleine Grippe" bezeichnet. Die von brasilianischen Bundesstaaten verhängten Corona-Beschränkungen lehnt er ab, da sie die Wirtschaft drosseln. Bei Treffen mit Anhängern hat Bolsonaro selbst wiederholt die Abstandsregeln missachtet.