"Schwalbe von Sao Paulo" litt an Mundhöhlenkrebs

Brasilianische Tennislegende Maria Bueno gestorben

São Paulo (AFP) - Die brasilianische Tennislegende Maria Esther Bueno ist am Freitag im Alter von 78 Jahren in Sao Paulo gestorben. Das teilte ihr Neffe Pedro Bueno der Internetseite "Globo Esporte" mit. Maria Bueno litt seit vergangenem Jahr an Mundhöhlenkrebs und war im Mai ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Die brasilianische Tennisspielerin Maria Esther Bueno © AFP

Bueno gewann als Tennisspielerin insgesamt 19 Grand-Slam-Titel, sieben davon als Einzelspielerin. Für ihr dominantes Spiel am Netz mit dem Spitznamen "Schwalbe von Sao Paulo" versehen, gewann Bueno dreimal den Einzeltitel in Wimbledon und viermal bei den US-Open. Zwischen 1959 und 1966 belegte sie viermal Platz eins der Tennisweltrangliste. 1978 wurde sie in die internationale Tennis Hall of Fame aufgenommen.

Bueno wurde 1939 in Sao Paulo geboren. Die Brasilianerin galt als Wunderkind, das nie Tennisunterricht bekommen hatte. "Zu meiner Zeit war Tennis völliger Amateursport", sagte sie einem Interview mit dem YouTube-Kanal Esporte Ponto Final 2015. "Ich nahm nur zwei Schläger mit zu einem Turnier, und der Preis für den Wimbledonsieg betrug 15 Pfund."

Bueno war die erste Südamerikanerin, die den Wimbledon-Titel im Einzel gewinnen konnte. Ihren ersten großen Titel gewann sie 1958 bei den internationalen Meisterschaften in Italien. Es folgte ein Sieg im Doppel an der Seite der US-Amerikanerin Althea Gipson im selben Jahr. Nach ihrem Karriereende arbeitete sie lange Kommentatorin im brasilianischen Fernsehen.