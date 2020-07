Coronavirus-Infektionszahlen im Land steigen aber rasant weiter

Brasilien öffnet Grenzen für ausländische Flugreisende wieder

Brasília (AFP) - Brasilien öffnet trotz der weiterhin rasanten Ausbreitung des Coronavirus im Land seine Grenzen wieder für ausländische Flugreisende. Durch ein am Mittwoch veröffentlichtes Regierungsdekret wurde diese Einreisesperre aufgehoben. Die Einreise für Ausländer über Land oder Meer bleibt aber für mindestens weitere 30 Tage verboten.

Feuerwehrleute mit Bahre für Coroanavirus-Patienten in Belo Horizonte © AFP

In Brasilien war Ausländern die Einreise mit dem Flugzeug seit dem 30. März untersagt. Der Tourismussektor des größten lateinamerikanischen Landes hat unter der Pandemie schwer gelitten. Der Handels- und Tourismusverband CNC schätzt die Einbußen der Branche auf umgerechnet etwa 20 Milliarden Euro.

Brasilien ist nach den USA das am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Die Zahl der verzeichneten Todesopfer stieg am Mittwoch auf mehr als 90.000. Zuletzt wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Brasília weitere 1595 Todesfälle registriert, womit die Gesamtzahl auf 90.134 wuchs.

Zudem wurden nach Angaben des Ministeriums mehr als 69.000 neue Infektionsfälle gezählt. Die Gesamtzahl der verzeichneten Ansteckungsfälle in Brasilien liegt bei mehr als 2,5 Millionen. Experten gehen davon aus, dass die Zahlen tatsächlich viel höher liegen, da in dem Land relativ wenig getestet wird.