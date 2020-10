Argentinien meldet Rekord der täglichen Neuansteckungen

Brasilien überschreitet Schwelle von fünf Millionen Corona-Infektionen

Brasília (AFP) - Brasilien hat die Schwelle von fünf Millionen nachgewiesenen Corona-Infektionen überschritten. Die Zahl der registrierten Ansteckungen stieg am Mittwoch um 31.553 auf 5.000.694 Fälle, wie das Gesundheitsministerium in Brasília mitteilte. Nur die USA und Indien haben bislang mehr Infektionen registriert. Die Zahl der Corona-Toten in Brasilien stieg um 734 auf 148.228. Nur die Vereinigten Staaten haben mehr Opfer der Pandemie zu beklagen.

Lutbild neuer Gräber im brasilianischen Vila Formosa © AFP

Sowohl die Zahl der Neuinfektionen als auch der Todesopfer geht in Brasilien derzeit zurück. Experten warnen allerdings, dass die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in dem 212-Millionen-Einwohner-Land weiter besorgniserregend sei. Der Abwärtstrend bei den Fallzahlen habe sich "noch nicht verstetigt", sagte der Epidemiologe Mauro Sánchez der Nachrichtenagentur AFP.

Brasiliens Nachbarland Argentinien meldete derweil einen Rekord von 16.447 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Damit wurden in dem südamerikanischen Land bislang 840.902 Ansteckungen nachgewiesen, wie das Gesundheitsministerium in Buenos Aires am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Die Intensivstationen sind demnach landesweit zu knapp 63 Prozent ausgelastet. Seit März gelten in Argentinien Restriktionen wegen der Corona-Pandemie.