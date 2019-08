Nutzer nehmen Frankreichs Präsidentengattin gegen Bolsonaro in Schutz

Brigitte Macron bedankt sich bei Brasilianern für bestärkende Twitter-Beiträge

Azincourt (AFP) - Nach einem beleidigenden Kommentar des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro über Brigitte Macron hat sich Frankreichs First Lady bei den Brasilianern für ihre bestärkenden Twitter-Nachrichten bedankt. "Muito obrigada (Herzlichen Dank), ein sehr, sehr großes Dankeschön an alle, die sich eingebracht haben", sagte Macron am Donnerstag am Rande eines offiziellen Termins im französischen Azincourt.

Brigitte Macron © AFP

"Es gibt Dinge, die man nicht mehr sagen kann, und Dinge, die man nicht mehr machen kann", sagte die Frau von Präsident Emmanuel Macron. Die Zeiten hätten sich geändert, und einige Männer hätten das verstanden, aber "nicht alle: Einige stehen noch am Bahnsteig, aber ich bin sicher, dass sie auch bald auf den Zug aufspringen werden."

Unter dem Hashtag #DisculpaBrigitte (Entschuldigung, Brigitte) hatten brasilianische Twitter-Nutzer die Präsidentengattin auf Twitter verteidigt und ihre Beschämung über ihren Präsidenten ausgedrückt, nachdem Bolsonaro sich einem sexistischen Facebook-Post über das Aussehen von Brigitte Macron angeschlossen und damit für Empörung gesorgt hatte.

In dem von Bolsonaro gebilligten Beitrag hatte ein Nutzer eine unvorteilhafte Aufnahme der 66-Jährigen neben ein Bild der strahlenden 37-jährigen Gattin Bolsonaros gestellt und dazu geschrieben: "Versteht ihr jetzt, warum Macron Bolsonaro bedrängt?" Er wette, dass Macron neidisch auf den brasilianischen Präsidenten sei.