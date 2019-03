57-Jähriger im Watt vor Papua Neuguinea gefasst

Brite per Jet-Ski auf der Flucht vor australischer Polizei

Sydney (AFP) - Per Jet-Ski auf der Flucht: Die australische Grenzpolizei hat einen wegen Drogendelikten gesuchten Briten gefasst, der per Jet-Ski nach Papua Neuguinea fliehen wollte. Der 57-jährige Verdächtige habe rund 150 Kilometer durch die Torres-Meerenge zurückgelegt, bis er im Watt vor der Küste von Papua Neuguinea gefasst worden sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Jet-Ski vor der Küste Australiens © AFP

Die australische Grenzpolizei hatte nach eigenen Angaben zuvor einen Hinweis erhalten, wonach ein mutmaßlich mit einer Armbrust bewaffneter sowie mit zusätzlichem Treibstoff und Vorräten ausgestatteter Mann im äußersten Nordosten Australiens per Jet-Ski ablegte.

Der Brite wurde demnach im Bundesstaat Western Australia wegen Drogendelikten gesucht. Dorthin soll er nun ausgeliefert werden. Sein Jet-Ski wurde abgeschleppt.