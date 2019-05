29-Jähriger erleidet Herzinfarkt

Brite stirbt beim Zusammenstoß zweier Yachten vor Cannes

Marseille (AFP) - Beim Zusammenstoß zweier Yachten an der französischen Côte d'Azur ist ein 29-jähriger Brite ums Leben gekommen. Nach französischen Behördenangaben geschah das Unglück im Meer vor der Stadt Cannes. Die französische Wasserschutzpolizei ermittelt.

Yachten vor der Küste von Cannes © AFP

Den Behörden zufolge lag die etwa 80 Meter lange Yacht "Minx" vor der kleinen Insel Sainte-Marguerite vor Anker, als die gleich große "Vision" beim Versuch, sie zu umschiffen, mit ihr zusammenstieß. Der Brite sei gerade dabei gewesen, den Anker zu lichten, und habe bei dem Zusammenstoß einen Herzinfarkt erlitten. Trotz aller Wiederbelebungsversuche sei der Mann gestorben.

Die restlichen 17 Menschen, die sich an Bord der beiden Schiffe befanden, wurden in Sicherheit gebracht. Das Unglück ereignete sich, während in Cannes gerade die Filmfestspiele zuende gingen.