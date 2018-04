Konzert mit Weltstars am Abend in der Royal Albert Hall

Briten begehen 92. Geburtstag von Queen Elizabeth mit dutzenden Kanonenschüssen

London (AFP) - Mit dutzenden Salutschüssen haben die Briten am Samstag ihrer Königin zum 92. Geburtstag gratuliert. Wie jedes Jahr wurden zu Ehren von Elizabeth II. im Hyde Park in London 41 Kanonensalven abgefeuert und am Tower weitere 62 Salven. Auf Schloss Windsor außerhalb der britischen Hauptstadt spielte eine Band beim Wachwechsel "Happy Birthday".

Die Queen ist die am längsten amtierende Monarchin der Welt © AFP

Für den Abend ist in London zu Ehren der Queen ein Konzert mit Superstars aus dem Commonwealth geplant. Die Staatenvereinigung hielt diese Woche ihren Gipfel in der britischen Hauptstadt ab. An dem Konzert in der Royal Albert Hall nehmen unter anderen Kylie Minogue, Shawn Mendes, Shaggy, Tom Jones, Craig David und Sting teil.

Die Einnahmen aus dem hochkarätig besetzten Konzert sollen an eine neue Jugendstiftung gehen, den sogenannten Queen's Commonwealth Trust. Die Queen hatte am Donnerstag ihre Hoffnung ausgedrückt, dass ihr Sohn Prinz Charles der aus 53 Staaten bestehenden Vereinigung "eines Tages" vorstehen werde.

Elizabeth II. ist seit 1952 oberste Repräsentantin des Commonwealth. Sie hatte nach dem Tod ihres Vaters George VI. 1952 im Alter von 25 Jahren den Thron bestiegen und ist mittlerweile die am längsten amtierende Monarchin der Welt.

Die offizielle Geburtstagsfeier der Queen findet traditionell erst im Juni statt, wenn in Großbritannien für gewöhnlich besseres Wetter ist als im April.