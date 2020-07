Regierung sucht Freiwillige für klinische Tests

Briten sichert sich Zugriff auf weitere 90 Millionen Dosen Corona-Impfstoff

London (AFP) - Großbritannien hat sich nach Regierungsangaben den Zugriff auf weitere 90 Millionen Dosen möglicher Corona-Impfstoffe gesichert. Gemäß der Verträge mit den Biotech-Unternehmen Pfizer, BioNTech und Valneva habe London nun Optionen auf drei verschiedene Impfstoffe, die derzeit in der Entwicklung seien, erklärte Wirtschaftsminister Alok Sharma am Montag. Die Regierung tue "alles" um sicherzustellen, dass die Briten so schnell wie möglich Zugang zu einem sicheren und wirksamen Corona-Vakzin bekämen.

Forscher bei der Impfstoffentwicklung © AFP

Zuvor hatte sich die Regierung nach eigenen Angaben bereits den Zugriff auf 100 Millionen Dosen eines möglichen Impfstoffes gesichert, der derzeit von der Universität Oxford und dem Unternehmen AstraZeneca gemeinsam entwickelt wird.

Ein wirksamer Impfstoff sei "unsere größte Hoffnung, um das Coronavirus zu besiegen und zur Normalität zurückzukehren", sagte Gesundheitsminister Matt Hancock. Er rief Freiwillige auf, sich für klinische Tests möglicher Impfstoffe zu melden.