Experten befürchten hohe Infektionszahlen nach den Feiertagen

Britische Fachzeitschriften warnen Regierung vor Lockerungen über Weihnachten

London (AFP) - In Großbritannien haben zwei führende medizinische Fachzeitschriften die Regierung davor gewarnt, die Corona-Beschränkungen über Weihnachten wie geplant zu lockern. Weihnachten in größerer Runde mit Menschen aus bis zu drei Haushalten zu feiern, wäre "ein weiterer schwerer Fehler, der viele Leben kosten wird", hieß es am Dienstag in einem gemeinsamen Leitartikel des "British Medical Journal" (BMJ) und des "Health Service Journal" (HSJ).

Weihnachtsbeleuchtung auf der Londoner Regents Street © AFP

Die vier Landesteile England, Schottland, Wales und Nordirland haben für die Zeit vom 23. bis zum 27. Dezember eine Lockerung der geltenden Corona-Beschränkungen angekündigt. Über Weihnachten sind im Vereinigten Königreich Zusammenkünfte von Menschen aus bis zu drei Haushalten erlaubt.

Die beiden Fachzeitschriften, die in ihrer mehr als einhundertjährigen Geschichte nach eigenen Angaben bisher erst einmal einen gemeinsamen Leitartikel verfasst hatten, forderten die Behörden nun auf, dem Beispiel Deutschlands, Italiens und der Niederlande zu folgen und die strengen Beschränkungen über Weihnachten beizubehalten. Sonst drohten in Großbritannien nach den Feiertagen überfüllte und überforderte Krankenhäuser.

Die britische Regierung hatte angesichts steigender Infektionszahlen erst am Montag entschieden, die Corona-Maßnahmen in London und in Teilen Südostenglands zu verschärfen. Von Mittwoch an gilt in der Hauptstadt und den angrenzenden Grafschaften Essex, Kent und Hertfordshire die dritte und damit höchste Corona-Warnstufe. Kulturelle Einrichtungen wie Theater müssen dann schließen. Auch Bars, Restaurants und Cafés müssen ihren Betrieb weitgehend einstellen, erlaubt sind nur noch Angebote zum Mitnehmen.