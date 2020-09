Ein Toter und sieben Verletzte bei nächtlichen Angriffen

Britische Polizei nimmt Verdächtigen nach Messerangriffen in Birmingham fest

London (AFP) - Nach den Messerangriffen in Birmingham hat die britische Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 27-Jährige Mann des Mordes und des siebenfachen versuchten Mord verdächtigt, teilte die Polizei der West Midlands am Montag mit. Bei den Messerangriffen war in der Nacht zum Sonntag ein Mensch getötet worden, sieben weitere wurden verletzt, zwei von ihnen sehr schwer.

Polizei in Birmingham am abgesperrten Tatort © AFP

Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund der Tat, ein Hassverbrechen oder eine Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Banden gab es zunächst nicht. Laut Polizei wurden die Menschen scheinbar wahllos angegriffen.