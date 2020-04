73-Jährige hatte sich mit Coronavirus infiziert

Britische Sängerin Marianne Faithfull nach drei Wochen aus Krankenhaus entlassen

London (AFP) - Die britische Sängerin und Schauspielerin Marianne Faithfull ist nach einem gut dreiwöchigen Krankenhausaufenthalt nach einer Coronavirus-Infektion entlassen worden. Sie habe eine Londoner Klinik am Mittwoch verlassen und werde sich nun weiter in der britischen Hauptstadt erholen, hieß es auf ihrem offiziellen Twitter-Account. Sie danke dem staatlichen Gesundheitssystem NHS, das ihr "ohne Zweifel das Leben gerettet" habe.

Faithfull 2016 bei einem Konzert in Paris © AFP

Die 73-Jährige wurde in dem Londoner Krankenhaus 22 Tage lang wegen der Lungenkrankheit Covid-19 behandelt. In den vergangenen Jahren litt sie wiederholt unter gesundheitlichen Problemen.

Faithfull war eine der bekanntesten Sängerinnen der 60er Jahre - nicht zuletzt wegen ihrer Beziehung zu Mick Jagger von den Rolling Stones, der zusammen mit seinem Gitarristen Keith Richards den ersten Hit für die damals 17-Jährige schrieb: "As Tears Go By".

Aber auch später noch feierte Faithfull Erfolge, unter anderem 1979 mit dem Album "Broken English". Ihre Vergangenheit als Drogenabhängige und Depressive habe sie hinter sich gelassen, sagte sie einmal in einem Interview.