Läufer hatte 1954 weniger als vier Minuten für eine Meile gebraucht

Britische Sportlegende Roger Bannister 88-jährig verstorben

London (AFP) - Die britische Sportlegende Roger Bannister ist tot. Bannister starb nach Angaben seiner Familie am Samstag im Alter von 88 Jahren in Oxford im Kreise seiner Angehörigen. Der Mittelstreckenläufer hatte am 6. Mai 1954 als erster Mensch eine Strecke von einer Meile (1,6 Kilometer) in weniger als vier Minuten zurückgelegt.

Bannister verfolgt Gedenklauf zum 50. Jahrestag seines Rekords © AFP

Mit seinen drei Minuten und 59,4 Sekunden für die Meile wurde Bannister über Nacht weltberühmt. Ein halbes Jahrhundert gab die Royal Mint zu seinen Ehren eine 50-Pence-Münze heraus, auf der die Beine eines Läufers mit einer Stoppuhr im Hintergrund zu sehen sind. Bannisters alte Laufschuhe erzielten bei einer Auktion im September 2015 266.500 Pfund (knapp 300.000 Euro) und stellten damit einen weiteren Rekord auf.

Für Bannister selbst aber war seine Goldmedaille bei den Commonwealth-Spielen wenige Monate später in Vancouver wichtiger als sein Rekord. Die Strecke, bei der er seinen großen australischen Rivalen John Landy knapp schlug, ging später als die "Wunder-Meile" in die Sport-Annalen ein.

"Vancouver war der Höhepunkt meiner Athleten-Karriere", sagte Bannister 60 Jahre später. Die Siege bei den Commonwealth- oder Olympischen Spielen seien besser, "als Weltrekorde zu halten". Der Rekord für eine Meile liegt seit 1999 bei 3:43,13 Sekunden.

Zu der Zeit, in der seine Gedenkmünze aufgelegt wurde, konnte Bannister nicht mehr laufen: Der Neurologe litt an Parkinson. Er selbst sprach gelassen über seine Erkrankung: Er sei in guter Behandlung, und sein Intellekt sei noch intakt, sagte er 2014 der BBC. Was bedeute es da schon, dass er nicht mehr gehen könne.