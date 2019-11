Ex-Freund von Kate Moss muss Nacht in Zelle verbringen

Britischer Rocksänger Pete Doherty nach Kauf von Kokain in Paris festgenommen

Paris (AFP) - Der britische Rocksänger Pete Doherty ist in Paris wegen des Kaufs von Kokain festgenommen worden. Nach seiner Festnahme in der Nacht zum Freitag habe der 40-jährige Ex-Freund von Top-Model Kate Moss die restliche Nacht in einer Zelle verbringen müssen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Polizeikreisen. Doherty war demnach im neunten Arrondissement, zu dem die für ihr Nachtleben bekannte Gegend um Pigalle gehört, auf frischer Tat ertappt worden.

Pete Doherty © AFP

Bei seiner Festnahme sei der Musiker betrunken gewesen und habe versucht, sich den Beamten zu widersetzen, hieß es weiter. Außerdem habe er versucht, zwei Päckchen Kokain verschwinden zu lassen, von denen eines geöffnet und zum Teil konsumiert gewesen sei.

Doherty war früher Frontmann der Rockband The Libertines. Er machte immer wieder Schlagzeilen mit Drogenmissbrauch. Im Juli 2012 etwa setzte ihn eine Luxus-Entzugsklinik in Thailand vor die Tür, weil der Musiker keinen echten Willen gezeigt habe, seine Sucht zu bekämpfen.