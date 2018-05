Nach der Hochzeit ruft bereits die Pflicht

Britisches Königshaus dankt Zuschauern in Windsor und der ganzen Welt

London (AFP) - Nach der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan hat sich das britische Königshaus bei den Zuschauern in aller Welt bedankt. "Danke an alle, die heute nach Windsor gekommen sind und diejenigen, die in Großbritannien, dem Commonwealth und weltweit zugeschaut haben", schrieb die königliche Familie am Samstagabend im Online-Dienst Twitter.

Harry und Meghan nach ihrer Trauung auf Schloss Windsor © AFP

Der britische Prinz und die US-Schauspielerin hatten sich am Samstag in einer bewegenden Trauzeremonie das Jawort gegeben. In den Straßen von Windsor feierten mehr als 100.000 Menschen das Brautpaar. Millionen Menschen in aller Welt verfolgten das Großereignis vor dem Fernseher.

Die anschließende Party mit etwa 200 engen Freunden und Verwandten fand am Abend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am Sonntagnachmittag sollten Harry und Meghan in den Kensington-Palast nach London zurückkehren.

Nach der rauschenden Hochzeit warten bereits die ersten royalen Pflichten auf den Herzog und die Herzogin von Sussex: Am Dienstag wird das Brautpaar an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teilnehmen, die von Prinz Charles im Buckingham Palast ausgerichtet wird.