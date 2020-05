Jede Woche Einnahmeverluste von 30 Millionen Dollar

Broadway-Theater in New York bleiben mindestens bis Anfang September zu

New York (AFP) - Wegen der Corona-Krise werden die Theater am New Yorker Broadway mindestens bis Anfang September geschlossen bleiben. Dies gab am Dienstag der Branchenverband Broadway League bekannt. Es werde derzeit mit den Gewerkschaften, den Gesundheitsbehörden und der Politik beraten, wie die Häuser am und rings um den weltberühmten Theater-Boulevard gerettet werden könnten.

Plakat für "West Side Story" am Broadway Theatre © AFP

Die Theater hatten am 12. März schließen müssen. Nun sollen sie nach Angaben des Branchenverbandes mindestens bis zum 6. September geschlossen bleiben. Jede Woche ohne Spielbetrieb verlieren sie 30 Millionen Dollar (knapp 28 Millionen Euro) an Ticket-Einnahmen. Zum Moment der Schließung im März liefen am Broadway 31 Stücke, acht weitere waren in Vorbereitung.

Die USA sind mit mehr als 80.000 Todesfällen und 1,3 Millionen Infizierten das mit Abstand am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Der Bundesstaat New York ist mit rund 27.000 Toten am schwersten betroffen.