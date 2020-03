Chris Cuomo ist bekannter Moderator bei Nachrichtensender CNN

Bruder von New Yorks Gouverneur Cuomo mit Coronavirus infiziert

New York (AFP) - Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie steht New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo an vorderster Front - jetzt hat sich sein Bruder, der bekannte Fernsehmoderator Chris Cuomo, mit dem Virus infiziert. Der Mitarbeiter des Nachrichtensenders CNN gab seine Erkrankung am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter bekannt.

Nachrichtenmoderator Chris Cuomo © AFP

"In diesen schwierigen Zeiten, die offenbar jeden Tag schwieriger und komplizierter werden, habe ich gerade herausgefunden, dass ich positiv auf das Coronavirus getestet bin", schrieb der 49-Jährige. "Ich hatte in den vergangenen Tagen Kontakt zu Menschen, die in der Folge positiv getestet wurden, und ich hatte Fieber, Schüttelfrost und Atemprobleme."

Er hoffe, dass er seine Frau und seine Kinder nicht angesteckt habe, schrieb Cuomo weiter. Er habe sich im Keller seines Hauses in Quarantäne begeben und wolle von dort aus weiter arbeiten.

Gouverneur Cuomo kam bei seiner täglichen Pressekonferenz zum Coronavirus auch auf seinen Bruder zu sprechen - und nannte ihn als mahnendes Beispiel. "Jeder, jeder kann von dem Virus betroffen sein. Vor ihm sind alle gleich. Mir ist egal, für wie schlau, reich oder mächtig Sie sich halten. Mir ist egal, wie jung oder alt Sie sind. Vor dem Virus sind alle gleich."

Cuomo bekräftigte seinen Aufruf an alle Menschen, das Haus so wenig wie möglich zu verlassen. Zugleich äußerte sich der für sein Krisenmanagement gelobte Gouverneur optimistisch und ironisch zugleich über den Gesundheitszustand seines Bruders: "Er wird wieder gesund. Er ist jung, in guter Form, stark - nicht so stark, wie er denkt, aber er wird gesund."

Der Bundesstaat New York und die gleichnamige Großstadt sind zum Epizentrum der Coronavirus-Pandemie in den USA geworden. Cuomo sagte am Dienstag, bislang seien knapp 76.000 Infektionen bestätigt worden. In den gesamten USA sind es rund 175.000. Die Zahl der Toten ist im Bundesstaat New York auf 1550 angewachsen und im gesamten Land auf mehr als 3400.