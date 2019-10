Trump hatte Chef der US-Bundespolizei im Zuge der Russland-Affäre gefeuert

Buch von Ex-FBI-Chef James Comey wird verfilmt

New York (AFP) - Das Buch des von US-Präsident Donald Trump gefeuerten FBI-Chefs James Comey wird verfilmt. Die Produktionsfirma CBS Studios teilte am Montag mit, aus dem Bestseller mit dem deutschen Titel "Größer als das Amt: Auf der Suche nach der Wahrheit - der Ex-FBI-Direktor klagt an" eine Mini-Serie machen zu wollen.

Ex-FBI-Chef Comey © AFP

Der frühere Chef der US-Bundespolizei wird demnach von US-Schauspieler Jeff Daniels ("Dumm und Dümmer", "The Newsroom") verkörpert. Der unter anderem aus den "Harry Potter"-Filmen bekannte irische Darsteller Brendan Gleeson schlüpft in die Rolle des US-Präsidenten.

In seinem 2018 erschienenen Buch schildert Comey Trump als Mann ohne moralischen Kompass und notorischen Lügner, der das Land im Stil eines Mafiabosses führt. Der US-Präsident hatte den FBI-Chef im Mai 2017 gefeuert, als die Bundespolizei zu Kontakten zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland ermittelte. In der Affäre wurde wenig später US-Sonderermittler Robert Mueller eingesetzt.