Mehr als 150 Objekte werden im Mai in New York versteigert

Bühnenkostüme und Instrumente von Prince kommen unter den Hammer

New York (AFP) - Bühnenkostüme und Instrumente der verstorbenen Pop-Ikone Prince sollen im Mai in New York unter den Hammer kommen. Mehr als 150 Erinnerungsstücke würden am 18. Mai versteigert, teilte das US-Auktionshaus Julien's am Mittwoch mit. Die Angebote reichen demnach von frühen Kindheitsfotos über Musikpreise bis hin zu ausgefallenen Kleidungsstücken des Künstlers.

Pop-Ikone Prince © AFP

Eines der Highlights der Versteigerung ist eine "Wolken"-Gitarre von Prince, deren Wert das Auktionshaus auf bis zu 80.000 Dollar (65.000 Euro) veranschlagt. Die Gitarre erhielt den Namen wegen ihrer auffällig geschwungenen Form. Auch das bekannte Liebessymbol des Popstars ist auf dem Instrument zu sehen.

Ein blaues Oberteil mit passenden Hosen, das Prince unter anderem bei der Millenniumsparty auf seinem Anwesen im US-Bundesstaat Minnesota trug, kommt ebenfalls unter den Hammer. Geschätzter Wert: bis zu 70.000 Dollar.

Die Kleidungsstücke stammen wie viele andere Objekte aus dem Nachlass der Ex-Frau von Prince, Mayte Garcia. Die Tänzerin und Mutter des einzigen Kindes von Prince verstarb bereits 1996.

Prince war im April 2016 an einer Überdosis Schmerzmittel gestorben. Er wurde 57 Jahre alt. Für Donnerstag kündigte die zuständige Staatsanwaltschaft ihre Entscheidung an, ob und gegen wen sie Anklage im Zusammenhang mit dem Tod des Musikers erheben will.