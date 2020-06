Bruno Covas kämpft auch gegen Krebserkrankung

Bürgermeister von Sao Paulo positiv auf Coronavirus getestet

Rio de Janeiro (AFP) - Der Bürgermeister der brasilianischen Metropole Sao Paulo, Bruno Covas, ist nach eigenen Angaben positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Es gehe ihm gut und er habe keine Symptome, teilte Covas am Samstag (Ortszeit) im Online-Dienst Instagram mit. Zwar bleibe er auf ärztliche Empfehlung zu Hause, seine Arbeit werde er jedoch fortsetzen. "Ich kann weiterhin Online-Meetings abhalten", erklärte Covas.

Bruno Covas © AFP

Bei dem 40-jährigen Bürgermeister war im vergangenen Jahr eine schwere Magenkrebserkrankung festgestellt worden. Nach dem Ende seiner Chemotherapie begann er am 26. Februar mit einer Immuntherapie - jenem Tag, an dem in Sao Paulo der erste Corona-Infektionsfall registriert wurde.

Der bevölkerungsreichste brasilianische Bundesstaat Sao Paulo verzeichnet in dem südamerikanischen Land die meisten Corona-Infektionen. Nach offiziellen Angaben haben sich in dem Bundesstaat mehr als 170.000 Menschen mit dem Virus infiziert, mehr als 10.000 Patienten starben.

Brasilien ist inzwischen das am zweitstärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt nach den USA. Landesweit wurden mehr fast 830.000 Infektionen nachgewiesen, mehr als 41.800 Menschen starben im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus.