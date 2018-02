Bund Deutscher Kriminalbeamter fordert Ende von Cannabisverbot

Berlin (AFP) - Mit ihrer Forderung nach einem Ende des Cannabisverbots für Konsumenten ist die Polizeigewerkschaft BDK auf Widerstand gestoßen. Eine Sprecherin von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) verwies am Montag in Berlin auf aktuelle Studien, wonach der Konsum der Droge "erhebliche negative gesundheitliche Folgen" gerade für Kinder haben könne.

Eine Frau baute in ihrem eigenen Garten Cannabis an, was ihr Sohn der Polizei verriet.