Bundesarbeitsgericht verhandelt über verschwundenen Audi

Erfurt (AFP) - Der Kaufvertrag war geschlossen, eine Anzahlung von 9.000 Euro lag bar auf dem Tisch. Doch in einem am Donnerstag vor dem Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt (9.00 Uhr) verhandelten Fall tauchte der Käufer eines Audi A1 nie wieder bei dem Händler auf, um die restlichen 20.000 Euro zu bezahlen. Weil der Händler das Fahrzeug seitdem nicht zurückerlangen konnte, verlangt er nun von seinem angestellten Autoverkäufer das nicht bezahlte Geld.

Vor dem Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg hatte er damit keinen Erfolg - wegen einer tariflichen Ausschlussfrist für gegenseitige Forderungen. Abschließend muss nun das BAG entscheiden. (Az: 8 AZR 96/17)