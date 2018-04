Bundesgerichtshof prüft Verwertung von Dashcamaufnahmen nach Verkehrsunfällen

Karlsruhe (AFP) - Der Bundesgerichtshof (BGH) prüft am Dienstag (09.00 Uhr), ob die Aufnahmen sogenannter Dashcams, also kleiner Videokameras auf dem Armaturenbrett von Autos, als Beweismittel zur Klärung von Verkehrsunfällen vor Gericht zulässig sind. Im Ausgangsfall wollte der Kläger anhand von Aufnahmen der Dashcam in seinem Auto beweisen, dass er an einem Verkehrsunfall keine Schuld trug.

Dashcam in Auto © AFP

Die Vorinstanz ließ dies aber nicht zu, weil private Dashcamaufzeichnungen ihrer Ansicht nach gegen das informationelle Selbsbestimmungsrecht anderer Vekehrsteilnehmer und damit gegen den Datenschutz verstoßen. Ob der BGH noch am Dienstag urteilt, ist unklar.