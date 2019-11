500 Beamte durchsuchen Objekte - Auch Haftbefehl soll vollstreckt werden

Bundespolizei startet Razzia gegen Schleuser in sechs Bundesländern

Hannover (AFP) - In sechs Bundesländern ist die Bundespolizei am Mittwoch zu einer großangelegten Razzia wegen illegalen Einschleusens von Ausländern ausgerückt. Wie die Bundespolizei in Hannover mitteilte, sollten 38 Objekte in Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Rheinland-Pfalz durchsucht werden. Rund 500 Beamten waren beteiligt.

Blaulicht der Polizei © AFP

Auch ein Haftbefehl sollte vollstreckt werden. Weiteren Angaben machte die Bundespolizei wegen des noch laufenden Einsatzes zunächst nicht. Sie kündigte an, im weiteren Tagesverlauf genauere Informationen zu veröffentlichen.