Überraschung bei Kontrolle in Puttgarden - Transport ohne Sitze neben Fahrrädern

Bundespolizisten entdecken acht Mitfahrer auf Ladefläche von Kleintransporter

Kiel (AFP) - Bundespolizisten haben im Fährhafen von Puttgarden in Schleswig-Holstein acht Menschen auf der Ladefläche eines nicht zugelassenen Kleintransporters entdeckt. Diesen hätten neben Fahrrädern und gestapelten Stühlen auf oder zwischen Matratzen gesessen, teilten die Beamten am Dienstag in Kiel mit. Sitze gab es nicht.

Polizeikontrolle © AFP

Polizisten hatten das Auto am Dienstagvormittag bei der Einreise mit einer Fähre aus Dänemark kontrolliert. Auf den drei regulären Sitzen im Fahrerbereich saßen drei Rumänen, die sich korrekt auswiesen. Diese wurden nach Angaben der Beamten aber "sichtlich unruhig", als die Einsatzkräfte einen Blick in den abgetrennten Ladebereich werfen wollten. Dort entdeckten sie acht Erwachsene.

Auch diese konnten sich ordnungsgemäß ausweisen. Zugleich stellte sich heraus, dass der Transporter weder zugelassen noch versichert war. Die weitere Bearbeitung des Falls übernahm die Landespolizei.