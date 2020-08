Damit jetzt fünf spanische Regionen als Risikogebiet eingestuft

Bundesregierung warnt vor Reisen nach Madrid und ins Baskenland

Berlin (AFP) - Wegen wieder steigender Infektionszahlen warnt die Bundesregierung vor Reisen in die spanische Hauptstadt Madrid und ins Baskenland. Beide Regionen sollten aufgrund hoher Infektionszahlen und örtlicher Absperrungen gemieden werden, erklärte das Auswärtige Amt am Dienstagabend. Das Robert-Koch-Institut hat Madrid und das Baskenland demnach als Risikogebiete eingestuft. Das heißt, dass Reisende sich bei ihrer Rückkehr in Quarantäne begeben oder einen Corona-Test machen müssen.

Passanten mit Gesichtsmasken in Madrid © AFP

Ende August hatte die Bundesregierung bereits für die nordspanischen Regionen Katalonien, Aragón und Navarra eine Reisewarnung erlassen.