Ausnahmeregelung für vier Touristenregionen läuft am 9. November aus

Bundesregierung weitet Reisewarnung wieder auf ganze Türkei aus

Berlin (AFP) - Die Bundesregierung weitet ihre Reisewarnung wieder auf die ganze Türkei aus. Wie das Auswärtige Amt am Mittwoch in Berlin mitteilte, sind ab dem 9. November auch die Touristenregionen Aydin, Izmir, Mugla und Antalya von der Reisewarnung betroffen. Das Auswärtige Amt erinnerte daran, dass wegen der Covid-Pandemie vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Türkei weiterhin gewarnt werde.

Reisende am Flughafen von Antalya © AFP

Die vier Provinzen an der türkischen Ägäis- und Mittelmeerküste, für die nun die Ausweitung der Reisewarnung angekündigt wurde, waren bislang von dieser Warnung ausgenommen. Diese Ausnahmeregelung soll nach Angaben des Auswärtigen Amts bis zum 8. November auch weiterhin gelten.

Voraussetzung für Reisen in die Region ist nach Angaben des Auswärtigen Amts die strikte Einhaltung eines von der türkischen Regierung verfügten Tourismus- und Hygienekonzepts. Dazu zählt, dass sich die Reisenden innerhalb von 48 Stunden vor ihrer Rückkehr nach Deutschland einem Corona-Test unterziehen müssen. Da die Türkei als Risikogebiet eingestuft ist, kann daraus auch eine Quarantäneverpflichtung bei der Einreise nach Deutschland resultieren.