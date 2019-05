Bundessozialgericht entscheidet über Medikamente zu Rauchentwöhnung auf Kassenkosten

Kassel (AFP) - Das Bundessozialgericht in Kassel entscheidet am Dienstag (10.30 Uhr), ob die gesetzlichen Krankenkassen Arzneimittel zur Rauchentwöhnung bezahlen müssen. Die Klägerin aus Schleswig-Holstein leidet an einer chronischen Erkrankung ihrer Lunge und Atemwege. Ihr Arzt verordnete ihr eine "Rauchentwöhnungstherapie".

Brennende Zigarette © AFP

Die Krankenkasse bezahlte 255 Euro für eine "Patientenschulung", lehnte die Kostenübernahme für Medikamente aber ab. Mit ihrer Klage hatte die Raucherin in den Vorinstanzen keinen Erfolg. (Az: B 1 KR 25/18 R)