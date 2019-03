Urteil soll Mitte April verkündet werden

Bundesverwaltungsgericht prüft Führerscheinentzug nach Cannabiskonsum

Leipzig (AFP) - Das Bundesverwaltungsgericht muss darüber entscheiden, unter welchen Umständen nach dem Konsum von Cannabis der Führerschein entzogen werden kann. Das höchste deutsche Verwaltungsgericht in Leipzig befasste sich am Donnerstag in einer mündlichen Verhandlung damit, ob die Behörden schon bei einem gelegentlichen Cannabiskonsum und einem erstmaligen Verkehrsverstoß so hart durchgreifen können. Ein Urteil soll am 11. April verkündet werden. (Az. BVerwG 3 C 13.17 u.a.)

Hanf-Pflanzen © AFP

Die Kläger, über deren Fälle die Verwaltungsrichter verhandelten, wenden sich jeweils gegen den Entzug ihres Führerscheins. In den Vorinstanzen fällten die Gerichte dazu bislang unterschiedliche Urteile.

So waren Klagen vor dem bayerischen Verwaltungsgerichtshof erfolgreich. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen entschied dagegen in anderen Fällen, dass die Fahrerlaubnis zu Recht entzogen worden sei. Strittig ist in dem Verfahren unter anderem, ob vor einem Entzug des Führerscheins ein medizinisch-psychologisches Gutachten eingeholt werden muss.