Feuerwehr versprüht Brandschutzmittel wegen Flammen in Vorort der Millionenstadt

Buschbrände in Australien nur noch wenige Kilometer von Sydney entfernt

Sydney (AFP) - Die Buschbrände in Australien sind mittlerweile nur noch wenige Kilometer von der Millionenmetropole Sydney entfernt. In den Vororten der größten Stadt des Landes sei ebenfalls Feuer ausgebrochen, teilten die Behörden am Dienstag mit. Auf Luftbildern waren Flammen zu sehen, die sich durch einen Eukalyptuswald in Turramurra an Sydneys Nordküste fraßen. Das Gebiet liegt nur rund 15 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt.

Feuerwehrmann in Vorort von Sydney © AFP

"Das Feuer breitet sich schnell aus", teilte die Feuerwehr mit. Dadurch seien Häuser in Gefahr. Die Feuerwehr schickte Einsatzkräfte in die bedrohten Gebiete und besprühte Bäume und Gebäude aus der Luft mit rotem Brandschutzmittel.

Im Bundesstaat New South Wales, in dem Sydney liegt, wüten seit Tagen zahlreiche Feuer. Dabei kamen bislang mindestens drei Menschen ums Leben. Tausende Einwohner wurden in die Flucht getrieben. Mehr als 150 Häuser brannten nieder.