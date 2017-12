Trauung in engstem Kreis in Essen

CDU-Politiker Spahn heiratet seinen Partner

Berlin (AFP) - Der CDU-Politiker Jens Spahn hat einem Zeitungsbericht zufolge seinen Partner Daniel Funke geheiratet. Der 37-jährige Finanzstaatssekretär Spahn und der 36-jährige Journalist Funke gaben sich der "Bild am Sonntag" zufolge am 22. Dezember in Essen das Ja-Wort.

Jens Spahn © AFP

Die Trauung fand demnach im engsten Kreis von Familie und Freunden statt. Sie wurde durch den Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen im Standesamt auf Schloss Borbeck vollzogen.